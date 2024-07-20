Самый богатый человек в мире, когда-то глубоко скептически относившийся к Дональду Трампу, теперь поддержал его и стал центральной фигурой президентской гонки.

Чуть больше двух месяцев назад Илон Маск оказался в Монсорреле, роскошном комплексе Палм-Бич Нельсона Пельца, знаменитого инвестора-активиста.

Тема разговора немного отличалась от обычной: Пельц собрал группу консервативных финансистов-миллиардеров, включая Стива Уинна, магната казино Лас-Вегаса, и хедж-фондировщика Джона Полсона, чтобы обсудить опасения относительно того, смогут ли республиканцы захватить контроль над Сенатом, а также слабые позиции партии, по словам человека, непосредственно осведомленного о том, что произошло.

Но у Маска было более мрачное послание в тот день. Он сказал группе, что это будут последние свободные выборы в Америке — потому что если президент Байден победит, миллионы нелегальных иммигрантов будут легализованы, а с демократией будет покончено, по словам этого человека.

Трамп должен был победить, сказал Маск. Он дал несколько советов ветеранам-финансистам, у которых было на десятилетия больше опыта в республиканской политике, чем у него: их акцент на политической рекламе был неуместен, сказал он.

Маск более чем когда-либо чувствует себя комфортно, демонстрируя свои консервативные симпатии. Но роль, которую он сыграл в финансовой поддержке республиканцев, не так широко известна, отчасти потому, что он старался избегать публичных пожертвований.

Он стал центральной фигурой в президентской гонке, на него нацелилась кампания Байдена, и советники Трампа восхваляли его как почти мифическую фигуру.

Разгневанный на либералов из-за иммиграции, прав трансгендеров и предполагаемого отношения администрации Байдена к Tesla , непостоянный Маск претерпел переосмысление в середине жизни.

The Wall Street Journal сообщил , что Маск говорил о пожертвовании 45 миллионов долларов в месяц группе — что воодушевит и команду Трампа, и команду Байдена. Но Маск сказал близким к нему людям, что эта цифра ложная, и хотя близкие к группе люди сказали, что они ожидают, что он пожертвует, они не знают, сколько именно.

В последние недели Маск в частном порядке лоббировал Трампа , чтобы тот выбрал сенатора Дж. Д. Вэнса из Огайо в качестве своего напарника. Он громко праздновал в понедельник после того, как Вэнс был объявлен кандидатом.

«Ему пришлось пройти тот же путь, что и Трампу, — его заставляли молчать, преследовали, отменяли, — и за последние пару недель он решил, что пришло время действовать», — сказал Трейна о Маске.

Источник: nytimes.

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