В августе Россия и Украина планировали отправить делегации в столицу Катара — Доху для переговоров об отказе от ударов по энергетической инфраструктуре.





Как сообщила газета The Washington Post, ссылаясь на анонимные источники среди дипломатов и представителей власти, эти переговоры могли бы стать шагом к частичному прекращению огня, что дало бы возможность обеим сторонам передохнуть в условиях затяжной «войны на истощение».

По данным издания, катарские дипломаты должны были сыграть роль посредников, проведя отдельные встречи с российской и украинской делегациями для поиска компромисса. Однако планы были сорваны внезапным наступлением ВСУ в Курской области.

Энергетическая инфраструктура остаётся одной из ключевых уязвимостей обеих стран. Россия в течение последнего года регулярно наносит удары по украинским ТЭЦ и ГЭС, используя ракеты и беспилотники, что приводит к отключениям электричества и тепла в крупных городах. Украина, в свою очередь, нацеливает свои дроны на российские объекты нефтяной промышленности, что привело к снижению объемов переработки нефти в России на 15%.

По мнению людей, причастных к подготовке переговоров, энергетический компромисс мог бы стать первым шагом к более широким соглашениям, направленным на завершение конфликта. Сам факт готовности обеих сторон к диалогу считался значительным прогрессом, поскольку ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что прекращение огня возможно только при полном выводе российских войск, включая Крым, а Владимир Путин настаивал на том, что Украина должна отвести свои войска с аннексированных территорий — Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей.

С начала полномасштабной войны украинские и российские представители не встречались лично с момента переговоров в Стамбуле, которые были близки к заключению мирного соглашения. Также важным элементом дипломатических контактов была «зерновая сделка», из которой Россия позже вышла.

Возможные переговоры в Дохе могли бы стать важным шагом, однако после операции ВСУ в Курской области Россия приостановила подготовку встречи. В Москве это наступление сочли «эскалацией». Киев не уведомил Доху о своих планах, что осложнило переговорный процесс. Россия не исключает дальнейшего диалога, но запросила время для анализа ситуации. Украина же выразила готовность отправить делегацию в Доху, но катарские дипломаты отказались встречаться только с одной стороной, посчитав это бесполезным.





Источник: Washingtonpost