Республиканка считает, что Трампу нужно быть более осторожным в высказываниях.

Бывший губернатор Южной Каролины Никки Хейли призвала бывшего президента Дональда Трампа и сенатора Джей Ди Венса изменить тон в высказываниях о женщинах и сосредоточиться на политических вопросах. Во время интервью на канале Fox News Хейли отметила, что часто сводимая к обидам риторика республиканцев вроде «недостаточно умная» или «глупая» играет не в пользу партии.

Хейли убеждена, что Трамп и Вэнс должны отказаться от личных нападений на женщин-демократов и сосредоточиться на политических позициях, чтобы завоевать поддержку избирателей. Она отметила, что когда республиканцы оскорбляют женщин-демократов, женщины-республиканцы также ощущают угрозу.

"Суть в том, что мы выигрываем на политике, а не на оскорблениях", - подчеркнула Хейли. "Придерживайтесь политики, оставьте все остальные вещи. Так можно выиграть".

Заявления Хейли появились после недавнего выступления Трампа на подкасте, где он продолжил критиковать вице-президента Камалу Харрис. В частности, Трамп назвал ее «недостаточно разумной» и добавил, что «что-то не так», ссылаясь на ее роль в нынешней администрации. Такие высказывания подвергаются критике со стороны разных политических сил и могут повлиять на имидж Трампа среди избирателей-женщин.

Несмотря на то что Хейли снялась с президентских праймериз республиканцев в этом году и заявила, что не поддержит Трампа, она выступила в его поддержку на Национальном съезде Республиканской партии в июле. Однако ее призыв к изменению тона в риторике свидетельствует о попытках республиканцев расширить электоральную поддержку и избежать лишних споров, которые могут помешать кампании.

Прислушаются ли Трамп и Вэнс к советам Хейли и изменят ли свою риторику — остается открытым вопросом. В то же время, критика и обсуждение риторики в медиа могут повлиять на дальнейшую политическую динамику в республиканском лагере.

Источник: nbcnews .

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