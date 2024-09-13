Последние прения между бывшим президентом Дональдом Трампом и вице-президентом Камалой Харрис стали ярким показателем того, что второй срок Трампа может привести к значительным изменениям в функционировании американской демократии.

Ключевым моментом стало обсуждение решений Верховного суда, фактически обеспечивающих президенту иммунитет от уголовного преследования за официальные действия.

Харрис обратила внимание на решение Верховного суда в июле 2024 года, подтвердившее, что президент США имеет право на иммунитет от уголовной ответственности за выполнение своих обязанностей.

Она предостерегла: «Если Трамп вернется в Белый дом, мы знаем, что суд его не остановит. Остановить его может только американский народ».

Это решение вызвало оживленные дискуссии среди экспертов и политиков. Судьи Верховного суда отметили, что иммунитет позволяет президенту действовать смело и без колебаний. Однако, по мнению отдельных критиков, это означает, что президент не может быть привлечен к ответственности за действия, которые он совершает на своем посту.

Противники этого решения указывают на возможность злоупотреблений властью, особенно в условиях, когда сенаторы-республиканцы дважды продемонстрировали свою неготовность осудить члена своей партии за неподобающее поведение.

Возвращение Трампа в Белый дом, по мнению многих экспертов, будет означать, что он может указать своему генеральному прокурору прекратить федеральные дела против него, среди которых обвинения в незаконном хранении информации о национальной обороне и вмешательстве в выборы 2020 года. Во время прений Трамп назвал эти расследования «политически мотивированными», даже утверждая, что они являются частью «вооружения» Министерства юстиции.

На фоне решения об иммунитете Трамп может продолжить преследовать своих политических оппонентов без страха перед уголовным преследованием. В июне он заявил, что по окончании выборов имеет право «следовать за ними», указывая на то, что уголовные дела против него являются результатом политических мотивов.

Кроме того, возвращение Трампа к президентскому посту может привести к помилованию подсудимых, участвовавших в нападении на Капитолий 6 января 2021 года. Во время дебатов Трамп осудил стражей порядка за смерть Эшли Бэббитт, участницы штурма, назвав ее «невинной жертвой».

Судебная система США оказалась под большим давлением. И если Трамп вернется в должность, существует риск, что он продолжит действовать в том же направлении, которое он определил во время своего первого срока. Это может иметь далеко идущие последствия для будущего американской демократии и верховенства права.

Источник: time . Последние новости:





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