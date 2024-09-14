Противостояние между кандидатами в президенты США вызвало острые споры и продемонстрировало ключевые различия в их позициях по ряду вопросов, в частности, права на аборт.

Выступление Трампа было насыщено громкими заявлениями и противоречивыми утверждениями. Он повторял необоснованные обвинения и делал некорректные выводы своего оппонента. Среди наиболее резонансных заявлений Трампа – утверждение, что "демократы выступают за аборты на девятом месяце".

Он также привел ложную информацию о предыдущем губернаторе Виргинии, утверждая, что он поддерживает казни детей после рождения. Однако эти заявления быстро были опровергнуты экспертами и модераторами дебатов.

Напротив, Камала Харрис продемонстрировала эмоциональную глубину и сочувствие, отмечая важность права женщин принимать решения относительно своего тела. Она подчеркнула, что ограничения на аборты, которые Трамп поддерживает, аморальны и противоречат основным правам человека. Харрис привела примеры ужасных ситуаций, когда беременным женщинам отказывают в медицинской помощи из-за страха перед возможными юридическими последствиями.

Дебаты также осветили, насколько непоследовательна позиция Трампа относительно абортов. Он изменил свою позицию несколько раз, и его заявления противоречили друг другу в течение всего выступления. На вопрос, поддержит ли он запрет на аборты на федеральном уровне, Трамп не дал четкого ответа, что только усугубило сомнения в его искренности.

Эксперты считают, что эти 10 минут дебатов стали ключевыми для многих до сих пор не определившихся избирателей. Они увидели Трампа как политика, часто меняющего свое мнение и манипулирующего фактами, и Харрис как лидера, способного защищать права женщин и стоять на своих принципах.

Источник: washingtonpost .

Последние новости:

Харрис в случае победы изменит политику по отношению к Украине: эксперт рассказал, как демократка воспринимает войну

«Поддержка» Харрис от Путина: эксперты рассказали, зачем Кремль хвалит демократов

Харрис может проиграть выборы через Нетаньяху: эксперты рассказали, как Израиль использует войну против демократов