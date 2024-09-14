На дебатах в США 2024 Дональд Трамп продолжил шокировать своими заявлениями о войне в Украине.

В ходе обсуждения внешней политики бывший президент отказался прямо ответить на вопрос модератора Дэвида Мьюра, поддерживает ли он победу Украины в войне против россии. Трамп подчеркнул, что его цель - завершение конфликта путем переговоров, и заявил, что попытается заключить соглашение между Украиной и россией сразу после выборов.

Эксперты отмечают, что Трамп продемонстрировал согласованное мировоззрение, которое может определить его политику в случае возвращения в Белый дом. Это свидетельствует о возможности реализации нового подхода к внешней политике США, менее ориентированному на противодействие экспансионистской политике россии.

Во время дискуссии Трамп неоднократно отмечал свое умение вести переговоры, отмечая, что знает как Владимира Зеленского, так и путина, и уверен в своей способности остановить войну в течение 24 часов, если он будет избран президентом.

В отличие от привычных двояких формулировок, его высказывания по Украине были четкими и категоричными. Он прямо заявил, что не стоит загонять путина в угол, учитывая ядерный потенциал россии.

"У него есть то, чего нет у других людей. У него ядерное оружие. И об этом никто не хочет говорить", – сказал Трамп.

Вице-президент Камала Харрис резко отреагировала на слова Трампа, назвав его "марионеткой путина". Она заявила, что во время президентства Трампа "путин сидел бы сейчас в Киеве".

Министр транспорта Пит Буттигиг также раскритиковал Трампа, отметив, что тот "не смог даже притвориться, что хочет победы Украины".

Заявления Трампа вызвали шквал критики и стали еще одним доказательством того, что его подход к внешней политике может коренным образом поменять курс США.

Источник: politico .

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