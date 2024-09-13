Дебаты между вице-президентом Камалой Харрис и бывшим президентом Дональдом Трампом стали ярким событием, однако не принесли определенности для многих избирателей.

Большинство экспертов согласились, что Харрис справилась лучше, но еще не определившиеся избиратели остались разочарованы из-за нехватки конкретики в ее выступлениях.

Боб и Шэрон Рид, пенсионеры из Пенсильвании, надеялись найти своего кандидата во время дебатов. Однако они испытали разочарование:

«Мы хотели услышать конкретные ответы относительно экономической политики и иммиграции, но ничего не получили», – отметила Рид.

Избиратели хотят знать, как обещания кандидатов станут реальностью, учитывая политическое разделение в Вашингтоне. Камала Харрис отмечала свой план помощи молодым семьям и малому бизнесу, однако многие избиратели сомневаются, что эти обещания смогут стать законами. Шаванака Келли из Милуоки заявила, что дебаты не убедили ее в пользу ни одного из кандидатов:

«Хочется услышать больше конкретных предложений».

Опрос показывает, что 28% избирателей хотят узнать больше о Харрис, однако пока они получили мало новой информации. Самира Али, студентка из Висконсина, отметила: «Я все еще не уверена, буду ли голосовать вообще. Хочу услышать больше об экономике».

Среди избирателей, склоняющихся к Трампу, есть те, кто почувствовал, что его выступление было более убедительным. Джейсон Хендерсон, бывший военный, считает, что «Трамп выглядел более властно, хотя его ответы об Украине были слабыми».

Следовательно, несмотря на экспертные оценки реальное влияние дебатов на избирателей остается под вопросом. Многие из них все еще ищут ответы на важные для них вопросы.

Источник: nytimes .

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