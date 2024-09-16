Предвыборная кампания Дональда Трампа оказалась под угрозой после неудачного выступления на дебатах против Камалы Харрис, вызвавшего разочарование среди его республиканских союзников. Они считают, что Трамп виновен в провале, ведь он был недостаточно подготовлен, не смог справиться с вице-президентом и неверно донес свою позицию избирателям.
Телевизионный поединок в Филадельфии, по предварительным оценкам Nielsen пересмотревших около 60 миллионов американцев, стал новым критическим моментом в кампании, что может негативно повлиять на Дональда Трампа. Бывший президент пытается восстановить свои позиции за менее чем за два месяца до президентских выборов в США, которые состоятся 5 ноября.
«Думаю, что это была упущенная возможность вывести ее из равновесия... Она теряла импульс. Возможно, это, вероятно, ее стабилизировало», — заявил один из ведущих спонсоров Трампа.
Хотя республиканские стратеги и законодатели не считают, что неравное выступление Трампа разрушило его кампанию, многие признали, что бывшему президенту пришлось тяжело, и теперь его переизбрание выглядит более неуверенным.
«Наибольшее разочарование от его выступления состоит в том, что он соблазнился тривиальными вопросами... Это несомненно была упущена возможность», — отметил один высокопоставленный республиканский стратег, близкий к Трампу.
«Возможно, он был слишком самоуверен. Возможно, не подготовился как следует. Или, может, просто устал», — добавил миллиардер Джон Кациматидис, нью-йоркский бакалейный магнат и спонсор Трампа. Он также признал, что вице-президент выступила на дебатах «намного лучше, чем ожидалось».
Источник: The Financial Times.
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