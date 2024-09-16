Хотя республиканские стратеги и законодатели не считают, что выступление Трампа разрушило его кампанию, многие признали, что он провалился.

Предвыборная кампания Дональда Трампа оказалась под угрозой после неудачного выступления на дебатах против Камалы Харрис, вызвавшего разочарование среди его республиканских союзников. Они считают, что Трамп виновен в провале, ведь он был недостаточно подготовлен, не смог справиться с вице-президентом и неверно донес свою позицию избирателям.

Телевизионный поединок в Филадельфии, по предварительным оценкам Nielsen пересмотревших около 60 миллионов американцев, стал новым критическим моментом в кампании, что может негативно повлиять на Дональда Трампа. Бывший президент пытается восстановить свои позиции за менее чем за два месяца до президентских выборов в США, которые состоятся 5 ноября.

«Думаю, что это была упущенная возможность вывести ее из равновесия... Она теряла импульс. Возможно, это, вероятно, ее стабилизировало», — заявил один из ведущих спонсоров Трампа.

Хотя республиканские стратеги и законодатели не считают, что неравное выступление Трампа разрушило его кампанию, многие признали, что бывшему президенту пришлось тяжело, и теперь его переизбрание выглядит более неуверенным.

«Наибольшее разочарование от его выступления состоит в том, что он соблазнился тривиальными вопросами... Это несомненно была упущена возможность», — отметил один высокопоставленный республиканский стратег, близкий к Трампу.

«Возможно, он был слишком самоуверен. Возможно, не подготовился как следует. Или, может, просто устал», — добавил миллиардер Джон Кациматидис, нью-йоркский бакалейный магнат и спонсор Трампа. Он также признал, что вице-президент выступила на дебатах «намного лучше, чем ожидалось».

Источник: The Financial Times.

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