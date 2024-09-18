Путин может прибегнуть к ядерным испытаниям, чтобы запугать Запад и заставить его ограничить помощь Украине.



Об этом рассказал Ульрих Куэн, эксперт из Института исследования проблем мира и политики безопасности в Гамбурге.

По его мнению, Путин может попытаться провести ядерные испытания как сигнал Запада. Такой шаг стал бы серьезной эскалацией конфликта, ведь россия не проводила ядерных испытаний уже более 34 лет.

По словам Куэна, Путин может прибегнуть к такому сценарию из-за ощущения ослабления своего влияния. Рост поддержки Украины со стороны НАТО создает риск, что его угрозы больше не воспринимаются серьезно. Ядерное испытание могло бы вернуть страх и заставить Запад пересмотреть свои позиции по военной помощи Украине.

В то же время эксперт по безопасности Инсбрукского университета в Австрии Герхард Манготт также считает, что Путин может пойти на ядерные учения с демонстрацией тактического ядерного оружия на востоке россии. Это может стать предупреждением для НАТО и конкретно для Великобритании, которую президент россии может обвинить в прямых вооруженных агрессиях против россии.

Россия может начать наносить удары по британским беспилотникам и самолетам в зоне Черного моря. Также риск ударов по самолетам F-16 с ракетами Storm Shadow, расположенных на базах в Румынии и Польше. Таким образом, россия может пытаться заставить Британию и ее союзников сдержать свою поддержку Украины.

Эксперты отмечают, что эскалация ядерной угрозы может изменить динамику войны и увеличить напряжение между россией и Западом. В то время как Путин пытается запугать союзников Украины, его действия могут привести к новым санкциям и глобальной изоляции.

Источник: reuters.

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