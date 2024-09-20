Об этом в интервью заявил бывший госсекретарь США Майк Помпео.

По словам американского дипломата, когда Трамп был президентом, Путин не решился забрать ни одного дюйма украинской земли, контрастирующих с событиями после избрания Джо Байдена. Он отметил, что Трамповая администрация предоставила Украине оборонные системы, сдерживавшие Путина от дальнейших агрессивных действий.

Майк Помпео подчеркнул, что именно во время президентства Барака Обамы россия оккупировала 20% территории Украины, включая Крым. По его словам, слабость американской внешней политики по Обаме и Байдену позволила Путину продолжить агрессию против Украины. Он убежден, что возвращение Трампа к власти может привести к укреплению модели сдерживания, которая станет более мощным инструментом в борьбе против агрессора.

Помпео также акцентировал внимание на том, что Трамп имеет опыт ведения переговоров с самыми опасными лидерами мира. Бывший госсекретарь напомнил, что Трамп вел диалог с талибами, а также с лидером Северной Кореи Ким Чен Ином, причастным к смерти американского гражданина.

"Часто приходится говорить с плохими людьми, ведь именно они являются источником самых больших проблем. Это сложная работа, но ее необходимо выполнять", - сказал Помпео, комментируя возможные переговоры Трампа с Путиным.

Он также отметил, что не раз сталкивался с китайским лидером Си Цзиньпином, которого считают виновным в смерти миллионов людей из-за пандемии COVID-19.

Таким образом, Трамп не исключает возможности ведения прямых переговоров с Путиным для прекращения войны. Однако это вызывает вопрос, какими будут условия таких переговоров и как это повлияет на дальнейший ход событий в Украине и на международную политику.