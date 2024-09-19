На прошлой неделе более 33 000 работников компании Boeing объявили забастовку, что уже доставило немало проблем экономике США.

Этот шаг является лишь началом серии возможных массовых забастовок, которые могут повлиять на страну и предвыборную кампанию вице-президента Камалы Харрис , которая активно готовится к президентским выборам 2024 года.

Американские эксперты отмечают, что забастовка работников Boeing может существенно нарушить цепи поставок и усугубить экономические проблемы США. В настоящее время рабочие в портах вдоль побережья Мексиканского залива и Восточного побережья также готовятся объявить забастовку, что может оказать серьезное влияние на торговлю и сезон праздничных покупок.

Несмотря на серьезные последствия стачки, ни Камала Харрис, ни президент Джо Байден пока не сделали публичных заявлений в поддержку работников Boeing. Это вызывает критику со стороны экспертов, ведь предварительная забастовка автомобильных работников Байден активно поддерживал.

Экономисты предостерегают, что возможные забастовки могут усугубить политические и экономические проблемы страны, особенно учитывая, что уже через несколько дней начинается досрочное голосование в некоторых штатах. Если порты прекратят свою работу, это может повлиять на большинство импортируемых товаров в США, что создаст еще большее давление на кампанию Харрис.

Пока Белый дом пытается держать ситуацию под контролем, напряжение растет. Эксперты отмечают, что если забастовки будут продолжаться дольше, это может серьезно повлиять на экономику и даже сорвать праздничные продажи, которые традиционно являются важным сезоном для ритейлеров.

Источник: politico .

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