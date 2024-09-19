Последние события в Балтийском регионе свидетельствуют о новых угрозах со стороны россии и заставляют европейские страны задуматься о дальнейших действиях.

В Балтийском регионе возможна эскалация , которая приведет к военным действиям.

Западные эксперты отмечают, что российская разведка продолжает активную деятельность, а пропаганда влияет на общественное мнение не только в Эстонии, но и во всем мире. Задержание эстонского профессора за шпионаж стало тревожным сигналом для всех стран региона.

Недавнее исчезновение буев на границе Эстонии и россии, инциденты с препятствиями GPS для самолетов над Балтийским морем и агрессивная риторика со стороны Москвы свидетельствуют о новом витоке гибридной войны. Эксперты предполагают, что Кремль может использовать подобные провокации для проверки решительности НАТО.

Литовский министр иностранных дел Габриелюс Ландсбергис отметил, что если Украина не сможет остановить российскую агрессию, это создаст новые угрозы Балтии.

"Мы пытаемся убедить наших граждан в необходимости увеличения расходов на оборону", – подчеркнул он.

Эксперты предупреждают: если НАТО не продемонстрирует жесткую реакцию на действия Кремля, россия может прибегнуть к быстрому захвату балтийских стран, опираясь на то, что западные лидеры не успеют организовать эффективную оборону. Мероприятие должно быть готово к любым сценариям, ведь угроза вторжения становится все более реальной.

Источник: kyivindependent .

Последние новости мировой политики:

Гаррис в случае победы изменит политику по отношению к Украине: эксперт рассказал, как демократка воспринимает войну

«Поддержка» Гаррис от Путина: эксперты рассказали, зачем Кремль хвалит демократов

Гаррис может проиграть выборы через Нетаньяху: эксперты рассказали, как Израиль использует войну против демократов