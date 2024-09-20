Украинские лидеры обеспокоены отсутствием решительных шагов со стороны Соединенных Штатов Америки, которые могли бы изменить ход войны.

На фоне полномасштабной войны с россией Вашингтон медлит с принятием судьбоносного решения о предоставлении Украине разрешения на использование ракет большой дальности для ударов по территории рф.

Западные эксперты отмечают, что такая задержка усиливает беспокойство украинской стороны, стремящейся быть готовой отвечать на атаки россии и продолжать деоккупацию своих территорий.

Как пишет Politico, украинские чиновники демонстрируют смешанные чувства – от истощения до решительности. Весенне-летняя кампания показала, что Украина может эффективно противостоять врагу, используя современные западные технологии, в частности, дроны и работы. Однако цена побед остается высокой: Киев переполнен фотографиями погибших героев, а российские обстрелы продолжаются.

Президент США Джо Байден должен принять решение, которое позволит Украине наносить удары в глубь территории россии. Однако это решение пока остается неопределенным, что вызывает разочарование в Киеве. Украинские власти настаивают, что предоставление такого оружия не является эскалацией конфликта, а скорее логическим продолжением поддержки, которую Запад уже оказывал Украине, включая танки Abrams и ракеты ATACMS.

Кирилл Буданов, глава военной разведки Украины, подчеркнул, что война на сегодняшний день — это «стандартная обычная война с использованием всех видов обычного оружия».

Россия же в этой войне пытается поддерживать статус-кво, где НАТО помогает Украине, но не так, чтобы кардинально изменить ситуацию в самой россии.

Эстонский парламентарий Эрик Крос отметил, что США не желают победы ни Украины, ни россии. На следующей неделе состоится встреча президента США Джо Байдена с Владимиром Зеленским в Нью-Йорке во время Генеральной Ассамблеи ООН, где снова будет обсуждаться дальнейшая поддержка Украины.

Источник: politico.



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