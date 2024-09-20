Угроза войны между Соединенными Штатами и Китаем в Тихом океане постепенно увеличивается.

Об этом для "Business Insider" рассказал Министр Военно-воздушных сил США Фрэнк Кендалл.

Он добавил, что хотя война пока не является неизбежной, рост китайского военного потенциала вызывает серьезную обеспокоенность.

армия Китая

Кендалл отметил, что Китай активно наращивает свои вооруженные силы и проводит масштабные военные учения, направленные на подготовку к вторжению и блокаде Тайваня. Кроме того, Пекин продолжает вкладывать значительные средства в развитие военных организаций, новейших технологий и оперативных концепций, целью которых является ограничение влияния США и их союзников в западной части Тихого океана.

Министр подчеркнул, что Китай уже представляет серьезную угрозу не только для будущего, но и сегодня. По его словам, в течение последних 15 лет он наблюдал за эволюцией китайской армии, которая приобрела мощные способности. Официальный Пекин активно развивает свои ядерные силы и возможности в киберпространстве, что создает дополнительные вызовы для США и стран Индо-Тихоокеанского региона.

Си Цзиньпин, Китай

"Чтобы предотвратить конфликт, мы должны быть готовы", - подчеркнул Кендалл, подчеркивая необходимость соответствующих шагов для сдерживания растущей угрозы.

По словам министра, многие страны региона разделяют обеспокоенность по поводу амбиций Китая, особенно в свете его планов по Тайваню.

Китай уже неоднократно заявлял о намерениях вторжения на остров, хотя конкретные сроки не были объявлены. Это придает напряженности в регионе и подталкивает США и их союзников к повышенной готовности в случае возможной эскалации конфликта.

Несмотря на все попытки избежать войны, Вашингтон внимательно следит за действиями Пекина и готовится к возможным сценариям, которые могут стать решающими для стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе.

Источник: businessinsider .

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