Соединенные Штаты должны внимательно следить за действиями Китая, ведь они свидетельствуют об угрозе начала большой войны.

Угроза войны между Соединенными Штатами и Китаем в Тихом океане постепенно увеличивается.

Об этом для "Business Insider" рассказал Министр Военно-воздушных сил США Фрэнк Кендалл.

Он добавил, что хотя война пока не является неизбежной, рост китайского военного потенциала вызывает серьезную обеспокоенность.

Кендалл отметил, что Китай активно наращивает свои вооруженные силы и проводит масштабные военные учения, направленные на подготовку к вторжению и блокаде Тайваня. Кроме того, Пекин продолжает вкладывать значительные средства в развитие военных организаций, новейших технологий и оперативных концепций, целью которых является ограничение влияния США и их союзников в западной части Тихого океана.

Министр подчеркнул, что Китай уже представляет серьезную угрозу не только для будущего, но и сегодня. По его словам, в течение последних 15 лет он наблюдал за эволюцией китайской армии, которая приобрела мощные способности. Официальный Пекин активно развивает свои ядерные силы и возможности в киберпространстве, что создает дополнительные вызовы для США и стран Индо-Тихоокеанского региона.

"Чтобы предотвратить конфликт, мы должны быть готовы", - подчеркнул Кендалл, подчеркивая необходимость соответствующих шагов для сдерживания растущей угрозы.

По словам министра, многие страны региона разделяют обеспокоенность по поводу амбиций Китая, особенно в свете его планов по Тайваню.

Китай уже неоднократно заявлял о намерениях вторжения на остров, хотя конкретные сроки не были объявлены. Это придает напряженности в регионе и подталкивает США и их союзников к повышенной готовности в случае возможной эскалации конфликта.

Несмотря на все попытки избежать войны, Вашингтон внимательно следит за действиями Пекина и готовится к возможным сценариям, которые могут стать решающими для стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе.

Источник: businessinsider .

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