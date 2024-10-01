После встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским, сенатор-республиканец Линдси Грэм призвал администрацию президента США Джо Байдена разрешить Украине наносить удары вглубь россии с использованием западного оружия.

Именно жесткие удары могут заставить Кремль сесть за стол переговоров .

"Президент Зеленский стремится закончить войну из-за дипломатии, но для этого нужно мощнее давить на россию", - подчеркнул Грэм.

Он подчеркнул, что иметь возможность наносить удары по российским военным базам — главный запрос Украины. По мнению сенатора, если США не усилят военную поддержку, это может привести к истощению Украины.

"Если Россия продолжит получать поддержку, ситуация будет только ухудшаться", - отметил он, призывая Байдена принять решительные меры.

Грэм уверен, что реализация плана Зеленского может дать шанс на завершение войны в 2025 году.

"Если вы предоставите Украине возможности, это станет большим активом для любого следующего президента", - добавил он.

При этом сенатор подчеркнул необходимость наносить удары только по военным целям, избегая эскалации конфликта. Демократы также выразили поддержку этому подходу. Сенатор Стени Гойер подтвердил, что законодатели единодушно поддерживают идею об обеспечении Украины возможностями для более активных действий против агрессии россии.

Зеленский, в свою очередь, надеется на новую стратегию, которая позволила бы Украине успешно противостоять российским атакам. Пресс-служба Белого Дома отметила, что визит президента Украины в США преследует цель создания нового плана для завершения войны, однако не ожидается скорых объявлений о новых военных поставках.

Источник: holosameryky .

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