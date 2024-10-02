Дебаты между кандидатами в вице-президенты США, Джей Ди Венсом и Тимом Уолцем, стали ярким событием, привлекшим внимание не только политических экспертов, но и широкой общественности.

Команда Венса, республиканца из Огайо, начала праздновать успех еще до завершения дебатов , считая, что ему удалось продемонстрировать покой и уверенность.

Американские эксперты отметили, что основной целью Венса было заставить Уолца, демократа из Миннесоты, перейти в оборону и подвергнуть сомнению его народный имидж.

Венс уже давно готовился к этим дебатам, изучая не только политические позиции своего оппонента, но и его стиль общения. Его команда считала, что частое общение с критически настроенными СМИ поможет ему справиться с возможными нападениями. Они предположили, что Уолц попытается избежать трудных вопросов, переключая внимание на другие темы.

Близкие к Венсу утверждали, что ему удалось заставить Уолца сосредоточиться на важных вопросах, что явилось свидетельством его победы. Среди аналитиков господствует мнение, что дебаты проходили в довольно дружелюбной атмосфере. Оба кандидата пытались избегать прямых нападений друг на друга, зато критикуя кандидатов на пост президента.

Тим Уолц даже признался, что ошибся в своей личной истории, а Венс прибег к манипуляциям с медицинской карточкой Дональда Трампа. Дебаты охватили широкий спектр тем: от экономических до социальных, включая вопросы оружия и иммиграции.

Журналисты отметили, что в начале дебатов Уолц выглядел не очень уверенным, однако со временем смог наладить контакт и уверенно отвечать на вопросы. На контрасте, Венс, которого многие ожидали увидеть агрессивным, продемонстрировал вежливость и сдержанность.

СМИ отмечают, что эти дебаты вряд ли существенно повлияют на результаты выборов, поскольку для избирателей в США кандидаты на пост вице-президента обычно не являются решающими.

Источник: nbcnews.

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