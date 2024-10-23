Дональд Трамп может занять пост президента США, даже если проиграет выборы в ноябре.

Об этом пишет журнал Politico со ссылкой на обсуждение среди конгрессменов, партийных чиновников и экспертов по конституционному праву, считающих, что Трамп может сохранить влияние на политическую ситуацию в стране, даже если не победит.

Эксперты указывают на несколько возможных путей. Первый из них состоит в том, что Трамп будет активно подрывать доверие к результатам выборов, обвиняя оппонентов в фальсификациях. Он может инициировать судебные разбирательства, пытаясь оспорить результаты в ключевых штатах. Это создаст юридический хаос и попытки затянуть признание результатов.

Вторым вариантом является давление на государственных чиновников, чтобы те не утверждали результаты голосования. Хотя такой подход не остановит процесс, он может повлиять на республиканцев в Конгрессе.

Третьим сценарием является обращение Трампа к республиканским законодателям в штатах с просьбой назначить альтернативных выборщиков. Если эти действия поддержат Конгресс, это может привести к ситуации, когда демократы окажутся в меньшинстве при утверждении итогов.

Наконец, в случае если ни один кандидат не получит 270 голосов выборщиков, выбор президента перейдет в Палату представителей, где республиканцы могут набрать необходимое количество голосов. Эта процедура известна как "условные выборы". Необходимо, чтобы спикер Палаты, республиканец Майк Джонсон, не позволил утвердить результаты голосования. Тогда механизм "условных выборов" вступит в действие, и у каждой штатной делегации будет один голос. Республиканцы имеют преимущество с 26 делегациями.

Этот сценарий не является новым для американской политики. В 1824 году Палата представителей также выбирала президента, когда ни один кандидат не набрал достаточного количества голосов выборщиков. Тогда Джон Адамс стал президентом, невзирая на то, что Эндрю Джексон получил больше голосов выборщиков.

Источник: politico .

Последние новости:

Харрис в случае победы изменит политику по отношению к Украине: эксперт рассказал, как демократка воспринимает войну.

«Поддержка» Харрис от Путина: эксперты рассказали, зачем Кремль хвалит демократов.

Харрис может проиграть выборы через Нетаньяху: эксперты рассказали, как Израиль использует войну против демократов.