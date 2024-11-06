Кандидат от республиканцев экспрезидент США Дональд Трамп победил в первом "шатком" штате Северной Каролине.



Трамп лидирует в Юте (6), Вайоминге (3) и Миссури (10). Демократка Камала Харрис получила 10 голосов в Колорадо и 3 в Федеральном округе Колумбия.



Всего экспрезидент США уже получил 230 голосов избирателей, Гаррис — 187.



Трамп также лидирует в ключевом штате Пенсильвания. После подсчета 77% голосов более 51% проголосовали за Трампа, 48% – за Гаррис.



UPD. Дональд Трамп набрал 270 необходимых голосов избирателей и во второй раз стал президентом США.



Кандидаты в президенты

В 2024 году Демократическая партия представила 60-летнюю Камалу Харрис в качестве кандидата в президенты после отказа Джо Байдена от переизбрания. Это дало ей возможность войти в историю как первая темнокожая женщина на этом посту. Ее главный оппонент, 78-летний Дональд Трамп, вел борьбу за возвращение в Белый дом.

Также в выборах приняли участие 39-летний Чейз Оливер (малоизвестный кандидат от Либертарианской партии), 74-летний Джилл Стайн (баллотировался от партии Зеленых) и Корнел Вест (независимый кандидат).

Традиционно демократам удавалось выигрывать благодаря "голубой стене" штатов, таких как Пенсильвания, Мичиган и Висконсин. Трамп делал ставку в поддержку сельских избирателей и пытался завоевать лояльность консервативных граждан. Опросы показывали близкую борьбу, поэтому для победы кандидатам нужно было обеспечить поддержку избирателей в ключевых штатах, таких как Аризона, Джорджия и Невада.

Вопросы права на аборт, экономических реформ, защиты демократии и иммигрантов стали центральными темами. Камала Харрис поддержала инициативу, позволяющую женщинам иметь безопасный доступ к абортам на национальном уровне. В то же время Трамп, ранее выступавший против такой инициативы, выбрал менее жесткую позицию, настаивая на том, что вопрос абортов должен решаться на уровне штатов.

Что касается экономики, то планы Харрис включали снижение налогов для большинства американцев, запрет на повышение цен, более доступное жилье и новый налоговый кредит на детей, а также усилия по стимулированию внутреннего производства. Трамп, в свою очередь, пообещал снизить налоги, ввести резкие тарифы на импортные товары и защитить социальное обеспечение и медицинскую помощь.



В вопросе иммиграции Трамп занял жесткую позицию и обещает «наибольшую депортационную операцию» в истории США, называя иммигрантов без документов «животными» и «ядом для страны». Харрис заняла умеренную позицию: она поддерживает двухпартийную инициативу, предусматривающую увеличение количества пограничных агентов и усиление контроля за условием превышения недельной нормы в 5000 сечений в день.

Пути к победе

Для Дональда Трампа путь к победе лежал через мобилизацию консервативного электората, в том числе в штатах, где поддержка Республиканской партии традиционно высока. Важными для Трампа были и так называемые "штаты-качели" (то есть штаты, которые могли поддержать как республиканцев, так и демократов), где он получил поддержку в 2016 году, но потерял в 2020 году.

Камала Харрис ориентировалась на объединение всех прогрессивных и умеренных избирателей. Демократический лагерь рассчитывал на то, что избиратели останутся верными их платформе и продолжат поддерживать гуманитарные и экономические программы, продвигаемые администрацией.

Процесс голосования и результаты

Американцы голосуют не только в день выборов. Благодаря почтовым бюллетеням и досрочному голосованию миллионы избирателей высказали свое мнение еще до 5 ноября. В Джорджии, например, первый день досрочного голосования побил рекорды по явке.

В зависимости от штата голоса по почте начинают подсчитывать либо в день выборов, либо после закрытия избирательных участков. Это может замедлить обнародование результатов. Окончательное объявление победителя будет возможно только после завершения всех юридических процедур, иногда приходится ждать до декабря.

Отношение кандидатов к Украине

Война в Украине была одним из ключевых внешнеполитических вопросов избирательной кампании. Камала Харрис четко заявляла о поддержке Украины, продолжая политику администрации Байдена по финансовой и военной помощи. Демократическая партия обосновывала это тем, что помощь Украине необходима для сохранения стабильности в Европе и защиты демократии.

Дональд Трамп, однако, выступал за прекращение войны и уменьшение помощи Украине, подчеркивая важность сохранения американских ресурсов для собственных нужд. Политик делал громкие заявления, что сможет завершить войну через 24 часа, однако для этого Украине придется пойти на территориальные уступки и заморозку конфликта без вступления в НАТО.

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