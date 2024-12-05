Победив на выборах вместе с Трампом, он займет этот ключевой пост в январе следующего года.

40-летний сенатор Джей Ди Вэнс станет первым представителем поколения миллениалов, который вступит в должность вице-президента США, заменив Майка Пенса и продолжая политическую линию Дональда Трампа .

Как отмечает NV, Джей Ди Вэнс, родившийся в Миддлтауне, штат Огайо, в семье с шотландско-ирландскими корнями, вырос в тяжелых условиях, наблюдая бедность и проблемы социально незащищенного населения. Эти темы он поднимает в своей книге Hillbilly Elegy, сделавшей его популярным среди поклонников "синих воротничков", особенно тех, кто стал электоратом Трампа.

Его путь в политике начался с военной службы в Корпусе морской пехоты, а затем продолжился образованием в престижных университетах и ​​работой в венчурном капитале. Среди его влиятельных друзей и наставников есть Питер Тиль — один из первых инвесторов Facebook и основатель PayPal, предоставивший Венсу финансовую поддержку для создания компании Narya Capital.

Как политик, Вэнс неоднократно выражал сомнение в целесообразности поддержки Украины в ее борьбе против российской агрессии, отмечая ограниченные ресурсы США. Он выступал против предоставления новых пакетов помощи Украине, аргументируя это тем, что Америка не может до бесконечности "выписывать чеки". В феврале 2024 года, на Мюнхенской конференции безопасности, он даже проигнорировал встречу с Зеленским и Кулебой, заявив, что не ожидает от них "чего-то нового".

Другой аспект его политики — жесткий изоляционизм и курс на защиту национальных производителей, станет частью команды, стремящейся уменьшить расходы США на поддержку своих союзников.

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