Кандидат від республіканців експрезидент США Дональд Трамп переміг у першому “хиткому” штаті Північній Кароліні.

Трамп лідирує у Юті (6), Вайомінгу (3) та Міссурі (10). Демократка Камала Гарріс здобула 10 голосів у Колорадо та 3 у Федеральному окрузі Колумбія

Всього наразі експрезидент США має 230 голосів виборників, Гарріс — 187,

Трамп також лідирує у ключовому штаті Пенсильванія.

Після підрахунку 77% голосів понад 51% проголосували за Трампа, 48% – за Гарріс.





Кандидати у президенти

У 2024 році Демократична партія представила 60-річну Камалу Гарріс як кандидата в президенти після відмови Джо Байдена від переобрання. Це надало їй можливість увійти в історію як перша темношкіра жінка на цій посаді. Її головний опонент, 78-річний Дональд Трамп, веде боротьбу за повернення до Білого дому.

Також у виборах брали участь 39-річний Чейз Олівер (маловідомий кандидат від Лібертаріанської партії), 74-річний Джилл Стайн (балотувався від партії Зелених) та Корнел Вест (незалежний кандидат).

Традиційно демократам вдавалося вигравати завдяки "блакитній стіні" штатів, таких як Пенсільванія, Мічиган та Вісконсін. Трамп робив ставку на підтримку сільських виборців та намагався завоювати лояльність консервативних громадян. Опитування показували близьку боротьбу, тому для перемоги кандидатам потрібно було забезпечити підтримку виборців у ключових штатах, таких як Арізона, Джорджія та Невада.

Питання права на аборт, економічні реформи, захист демократії та іммігрантів стали центральними темами. Камала Гарріс вирішила підтримати ініціативу, яка дозволяє жінкам мати безпечний доступ до абортів на національному рівні. У той же час Трамп, який раніше виступав проти такої ініціативи, обрав менш жорстку позицію, наполягаючи на тому, що питання абортів має вирішуватись на рівні штатів.

Що стосується економіки, то плани Гарріс включали зниження податків для більшості американців, заборону на підвищення цін, доступніше житло та новий податковий кредит на дітей, а також зусилля щодо стимулювання внутрішнього виробництва. Трамп, у свою чергу, пообіцяв знизити податки, запровадити різкі тарифи на імпортні товари та захистити соціальне забезпечення та медичну допомогу.

У питанні імміграції Трамп зайняв жорстку позицію та пообіцяв «найбільшу депортаційну операцію» в історії США, називаючи іммігрантів без документів «тваринами» та «отрутою для країни». Гарріс зайняла помірну позицію: вона підтримує двопартійну ініціативу, яка передбачає збільшення кількості прикордонних агентів та посилення контролю за умовою перевищення тижневої норми у 5000 перерізів на день.

Шляхи до перемоги

Для Дональда Трампа шлях до перемоги лежав через мобілізацію консервативного електорату, зокрема в штатах, де підтримка Республіканської партії традиційно висока. Важливими для Трампа були й так звані "штати-гойдалки" (тобто штати, які могли підтримати як республіканців, так і демократів), де він здобув підтримку в 2016, але втратив у 2020 році.

Камала Гарріс натомість орієнтувалася на об'єднання всіх прогресивних і поміркованих виборців. Демократичний табір розраховував на те, що виборці залишаться вірними їхній платформі та продовжать підтримувати гуманітарні й економічні програми, які просуває адміністрація.

Процес голосування і результати

Американці голосують не лише в день виборів. Завдяки поштовим бюлетеням і достроковому голосуванню мільйони виборців висловили свою думку ще до 5 листопада. У Джорджії, наприклад, перший день дострокового голосування побив рекорди за явкою.

Залежно від штату, голоси поштою починають підраховувати або в день виборів, або після закриття виборчих дільниць. Це може уповільнити процес оприлюднення результатів. Остаточне оголошення переможця буде можливим лише після завершення всіх юридичних процедур, інколи доводиться чекати до грудня.

Ставлення кандидатів до України

Війна в Україні була одним із ключових зовнішньополітичних питань у виборчій кампанії. Камала Гарріс чітко заявляла про підтримку України, продовжуючи політику адміністрації Байдена щодо фінансової та військової допомоги. Демократична партія обґрунтовувала це тим, що допомога Україні є необхідною для збереження стабільності в Європі та захисту демократії.

Дональд Трамп, однак, виступав за припинення війни та зменшення допомоги Україні, підкреслюючи важливість збереження американських ресурсів для власних потреб. Політик робив гучні заяви, що зможе завершити війну за 24 години, однак для цього Україні доведеться піти на територіальні поступки та заморозку конфлікту без вступу в НАТО.

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