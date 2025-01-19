Семья Трампов, известная своим многомиллионным наследием, брендированными бизнесами и огромной недвижимостью, является одной из самых влиятельных и одновременно обсуждаемых в американской политике.

Дональд Трамп стал не только президентом США, но и символом Республиканской партии, на которую оказывают значительное влияние его дети и ближайшие родственники.

Дональд Трамп-младший — старший сын Трампа, получил большое политическое влияние после того, как его отец покинул Белый дом. Он активно поддерживает кандидатов, таких как Джей Ди Вэнс, и участвует в избирательных кампаниях. Дональд был женат на Ванессе Трамп, с которой имеет пять детей, а теперь обручен с Кимберли Гилфойл — известной телеведущей и политической активисткой.

Эрик Трамп, третий сын, занимается семейным бизнесом и имеет меньшую публичность, но также активно поддерживает политические инициативы отца. Его супруга Лара Трамп стала сопредседателем Национального комитета Республиканской партии и привлекла внимание своей эмоциональной речью на партийном съезде.

Иванка Трамп и Джаред Кушнер стали одними из самых публичных представителей семьи во время президентства Дональда Трампа. Иванка, как советник, активно влияла на политические решения, а Джаред занимал важный пост в Белом доме.

Тиффани Трамп, единственный ребенок от второй жены Трампа, менее активно участвовал в политических кампаниях, но в 2022 году вышла замуж за Майкла Булоса, что привлекло внимание прессы.

Мелания Трамп, жена Дональда, не так часто появлялась на публике во время его президентства, однако ее поддержка мужа и публичные выступления, в том числе в отношении прав женщин, стали темой обсуждения. Ее сын Беррон Трамп пока не вовлечен в политическую жизнь, но уже начал обучение в бизнес-школе.

Каи Трамп, внучка Дональда Трампа, отличилась на съезде, рассказывая об обычном дедушке, балующей ее конфетами и газировкой.

Семья Трампа продолжает оставлять свой след в истории США, активно участвуя в политических процессах.

Источник: ВВС .

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