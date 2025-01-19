Дональд Трамп стал не только президентом США, но и символом Республиканской партии, на которую оказывают значительное влияние его дети и ближайшие родственники.

Дональд Трамп-младший — старший сын Трампа, получил большое политическое влияние после того, как его отец покинул Белый дом. Он активно поддерживает кандидатов, таких как Джей Ди Вэнс, и участвует в избирательных кампаниях. Дональд был женат на Ванессе Трамп, с которой имеет пять детей, а теперь обручен с Кимберли Гилфойл — известной телеведущей и политической активисткой.

Эрик Трамп, третий сын, занимается семейным бизнесом и имеет меньшую публичность, но также активно поддерживает политические инициативы отца. Его супруга Лара Трамп стала сопредседателем Национального комитета Республиканской партии и привлекла внимание своей эмоциональной речью на партийном съезде.

Семейство Трампа

Иванка Трамп и Джаред Кушнер стали одними из самых публичных представителей семьи во время президентства Дональда Трампа. Иванка, как советник, активно влияла на политические решения, а Джаред занимал важный пост в Белом доме.

Тиффани Трамп, единственный ребенок от второй жены Трампа, менее активно участвовал в политических кампаниях, но в 2022 году вышла замуж за Майкла Булоса, что привлекло внимание прессы.

Мелания Трамп

Мелания Трамп, жена Дональда, не так часто появлялась на публике во время его президентства, однако ее поддержка мужа и публичные выступления, в том числе в отношении прав женщин, стали темой обсуждения. Ее сын Беррон Трамп пока не вовлечен в политическую жизнь, но уже начал обучение в бизнес-школе.

Каи Трамп, внучка Дональда Трампа, отличилась на съезде, рассказывая об обычном дедушке, балующей ее конфетами и газировкой.

Семья Трампа продолжает оставлять свой след в истории США, активно участвуя в политических процессах.

Источник: ВВС .

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