Экс-заместитель Генерального секретаря ООН по операциям по поддержанию мира Жан-Мари Геенно поделился своей оценкой возможного влияния новоизбранного президента США Дональда Трампа на развитие войны в Украине.

Как пишет Le Monde, Трамп может вынудить страны Европы быть более активно вовлеченными в конфликт, даже потребовать от них отправить свои войска на линию фронта. Геенно отметил, что это может стать частью стратегии США для поддержки Украины, что придаст политическое давление на Европу.

Особенно важным фактором является то, будет ли Трамп считать Украину стратегически важнее для США, чем Вьетнам или Афганистан. По словам эксперта, "бросить Украину" станет сигналом для Китая и может привести к серьезным последствиям для глобальной геополитики. Трамп, как считает Геенно, может оказаться более решительным, чем его предшественники, и это может изменить ход войны в пользу или вред Украине.

Эксперт также обратил внимание на роль Европы. Он считает, что если США снизят свою военную помощь, Европа должна будет взять на себя большую часть нагрузки. Однако для этого нужна "политическая воля" и важнейшей страной здесь является Германия.

"Именно здесь может возникнуть возможный европейский раскол. Один из ключевых вопросов – Германия. Какой урок извлечет Берлин из прихода новой администрации Трампа? Это будет иметь решающее значение, потому что без Германии будет очень трудно мобилизовать Европейский союз", - рассказал эксперт.

По словам Геэнно, Трамп таки разделит Европу.

Источник: lemonde .

Последние новости:

Вызов для Запада: американский генерал рассказал, как США показали слабость перед новой "осью зла"

Как сообщала Politeka, Шейтельман рассказал, когда будет озвучен реальный мирный план Трампа

Трамп рассматривает несколько сценариев завершения войны в Украине: главные идеи и планы