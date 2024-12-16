Президент США Джо Байден, несмотря на большой опыт во внешней политике и наличие опытных советников, оказался недостаточно решительным в поддержке Украины в войне против рф.

Байден не только ограничивал возможности Украины , но и упускал возможность улучшить глобальный авторитет США и укрепить позиции демократических стран на мировой арене.

Такое мнение высказал профессор стратегических исследований Филлипс Пейсон О'Брайен в статье The Atlantic . Он также отметил, что Украина продемонстрировала способность нанести российским оккупантам серьезные военные поражения, однако Байден, из страха перед угрозами Кремля по использованию ядерного оружия, задерживал поставки необходимой помощи. Только недавно, после значительных успехов украинской армии, США разрешили использование западных ракет для атак по целям на территории россии.

По мнению эксперта, именно этот момент стал решающим, когда США, имея возможность ослабить россию, упустили уникальный шанс.

"Байден пообещал украинцам, что будет поддерживать их "столько, сколько потребуется", но, тем не менее, он сделал все, чтобы война длилась гораздо дольше, чем нужно", - акцентировал О'Брайен.

Американская администрация переоценила "мощь" россии, считая ее военную силу несокрушимой. Однако, как подчеркивает О'Брайен, именно проблемы Москвы — коррупция, низкий моральный дух и логистические трудности делали ее уязвимой. Украина же, по словам профессора, показала поразительную стойкость и готовность к борьбе, в то время как США медлили с оказанием эффективной поддержки.

Эксперт также отмечает, что из-за страха перед эскалацией конфликта Байден и его команда не воспользовались шансом завершить войну быстрее. В то же время, О'Брайен прогнозирует, что Украина продолжит борьбу даже без Байдена. Также он отметил, что победа Трампа на президентских выборах может кардинально изменить ситуацию в пользу Украины, поскольку Трамп может стать важным союзником по противостоянию с россией. В то же время администрация Байдена выглядит все более беспомощной.

Источник: theatlantic .

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