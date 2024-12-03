Франция и Великобритания рассматривают возможность размещения своих войск в Украине для обеспечения безопасности и мониторинга режима прекращения огня при мирных переговорах между Киевом и Москвой.

Об этом пишет Радио Свобода со ссылкой на слова высокопоставленного чиновника НАТО, говорящего на условиях анонимности. Он отмечает, что эти обсуждения ведутся в Париже и Лондоне, но пока не на уровне альянса. Это часть подготовки к возможному развитию событий, в частности, в случае, если США, с новым руководством Дональдом Трампом, инициируют мирные переговоры с россией.

Чиновник отметил, что Франция и Великобритания активно работают над разными сценариями для поддержки Украины. Одним из рассматриваемых вариантов является направление военных сил для контроля над линией разграничения и мониторинга выполнения прекращения огня, что может стать результатом переговоров.

Ранее французская газета Le Monde писала, что Париж и Лондон планируют возглавить международную военную коалицию для поддержки Украины. Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро в интервью BBC News заявил, что Франция «не исключает ни одного варианта», когда речь идет о возможном участии французских войск в конфликте.

К слову, президент Франции Эмманюэль Макрон еще в феврале 2024 года поднял вопрос о возможном участии французских войск в Украине, а в мае добавил, что в случае прорыва российских сил линии фронта и по запросу Украины, Франция «имеет законное право рассмотреть отправку своих войск» .

Источник: radiosvoboda .

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