Ситуация на фронте накаляется и это лишь усиливает сложность политической игры для Киева.

С возвращением Дональда Трампа во власть перед Украиной открывается новый этап неопределенности.

Об этом пишет автор Имран Халид в газете The Hill. Он отмечает, что украинские чиновники видят в Трампе нового игрока, политика которого может кардинально изменить стратегические ориентиры на международной арене. Один из главных вызовов, с которыми сталкивается Украина, это необходимость не только сдержать продвижение российских войск, но и подготовиться к возможным политическим потрясениям в Вашингтоне.

Как отмечает Имран Халид, если новый президент США постарается избежать повторения ошибок предыдущей администрации (в частности, проблемы с выводом войск из Афганистана), это может привести к еще большим осложнениям для Украины. Если для Байдена Афганистан стал политической катастрофой, для Трампа еще большим испытанием может стать Украина. Это повлияет как на его политическую карьеру, так и на глобальное положение США.

Для Владимира Путина ситуация также усложняется, пишет эксперт:

"Для Владимира Путина приход к власти Дональда Трампа усложняет путь вперед. Путину придется иметь дело с новой реальностью: Трамп теперь у руля. Эскалация, хотя и соблазнительна, рискует свести на нет любые шансы на выгодное соглашение. Последний пакет военной помощи, предоставленный администрацией Байдена в Вашингтоне, отражает ее приверженность выживанию Киева".

Источник: thehill .

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