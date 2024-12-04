Повстанцы уже захватили значительную часть территории, включая большую часть второго по величине города Алеппо после того, как сирийская армия быстро покинула свои позиции.

Как пишет BBC, последние бои ведутся вблизи стратегически важного города Хама, а ключевой союзник правительства, россия, отвечает авиаударами по позициям повстанцев.

Конфликт в Сирии продолжается уже более десяти лет, и хотя часть страны уже находится под контролем правительства, значительные территории остаются вне его досягаемости. К ним относятся северные и восточные районы, где контроль осуществляется вооруженными группами, поддерживаемыми США. На северо-западе Сирии основную роль играют исламистские боевые группировки, в частности Хаят Тахрир аш-Шам, уже несколько лет доминирующий в провинциях Алеппо и Идлиб.

Повстанцы, в основном состоящие из Хаят Тахрир аш-Шам и поддерживаемых Турцией Сирийской национальной армии, объявили о начале наступления, заявив, что это ответ на "агрессию" правительственных сил. Это наступление произошло на фоне того, что правительственные войска и их союзники, включая Иран и россию, были заняты другими конфликтами. Ливанская группировка «Хезболла», активно поддерживающая Асада, недавно пострадала от израильских ударов, что ослабило его силы в Сирии. К тому же война в Украине также забирает значительное внимание россии.

Хаят Тахрир аш-Шам, которое в 2012 году было создано как Фронт ан-Нусра под эгидой Аль-Каиды, считается одной из сильнейших исламистских фракций на северо-западе Сирии. Несмотря на свою джихадистскую идеологию, она стремится получить контроль над этой территорией, расширяя свое влияние на местные административные структуры и даже создавая так называемое «Правительство спасения Сирии». В 2016 году группировка разорвала связи с Аль-Каидой и сменила название на Хаят Тахрир аш-Шам, но продолжает оставаться филиалом террористической сети.

Источник: bbc .

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