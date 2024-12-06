Если Трамп стремится достичь настоящего мира в Украине, то он должен быть дальновиднее предыдущих президентов.

Дональд Трамп должен избежать "ловушки Будапешта" и избежать повторения ошибки Невилла Чемберлена, британского премьера, в 1938 году уступившего Гитлеру ради "мира в нашем поколении".

Об этом заявил политический обозреватель Марк Тиссен в статье для The Washington Post. Эксперт напомнил о Будапештском меморандуме 1994 года, согласно которому Украина, отказавшись от третьего по величине ядерного арсенала, получила обещания от россии, США и Великобритании об уважении к ее суверенитету и территориальной целостности.

"Эти гарантии оказались пустыми. В 2014 году президент россии Владимир Путин вторгся в Украину и аннексировал Крым", - подчеркнул Тиссен.

Эксперт делает три ключевых вывода из этой истории. Во-первых, он убежден, что россия нарушит любое международное соглашение, которое подпишет, и единственным способом остановить его является показать, что захват Украины невозможен. Во-вторых, Тиссен подчеркивает, что западные гарантии безопасности бессмысленны без соответствующей военной поддержки. Он считает, что для достижения долгого мира Кремль должен понимать: любая агрессия против Украины приведет к войне не только с ней, но и с Западом. И в-третьих, важно, чтобы сама Украина была достаточно сильна в военном плане, чтобы удержать россиян от попытки дальнейшего расширения.

"Если Трамп хочет избежать председательства в такой исторической неудаче, как Будапешт, ему нужно избежать ловушки попытки задобрить Путина обещаниями украинского нейтралитета и разоружения", – заключает Тиссен.

Источник: washingtonpost .

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