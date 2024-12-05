Военный эксперт Александр Мусиенко рассказал, почему НАТО не удалось достичь консенсуса по поводу вступления Украины, какие страны и почему против, о чем сообщают западные медиа.

Об этом он рассказал в своем блоге.

«Почему эти страны против и почему они до сих пор не решаются? Из-за того, что существует риск прямого военного столкновения с россией? Или, возможно, по другим соображениям, каким-то политическим? А, может быть, потому, что некоторые из этих государств откровенно пророссийские и, возможно, их коррумпировал путин и кремль? Потому что есть такие государства. Смотрите, кто против. Венгрия, Словакия, Люксембург, Германия и США. Издание Deutsche Welle пишет о том, что против выступает и Турция», – рассказывает Александр Мусиенко.

По его словам, заявление Генсека НАТО Марка Рютте о том, что Альянс сконцентрируется не на обсуждении вступления Украины, а на том, как быстро и в максимальных объемах можно обеспечить поддержку нашего государства, поставки оружия, боеприпасов, снарядов и всего необходимого для фронта.

Очевидно, констатирует эксперт, что Рютте очень не хочет активизации вопроса вступления Украины, потому что эта тема сейчас разъединяет членов НАТО, заметно, что действительно противоположные подходы, что кто-то занял позицию «против», а кто-то «за», и это порождает конфликты. Соответственно, считает он, им сейчас легче говорить о поставках Украине дополнительных систем ПВО, потому что с этим все же согласны, это о защите.

«Рютте опасается, он видит, как тема раскалывает Альянс, и еще опасается, чтобы НАТО не развалилось до того, как Украину вообще примут. Всякое может быть, в конце концов. Ну, поэтому, по существу, вот такая позиция, поэтому ждем», - заключает Александр Мусиенко.

Как сообщала Politeka, Мусиенко заявил, что союзники Украины вынуждают ее продолжать борьбу со связанной одной рукой.

Также Politeka писала о том, что Стариков рассказал о ситуации на Восточном фронте: «На Часовом Яру, на Торецком направлении ожесточенные бои».





