В Румынии политическая ситуация обостряется в преддверии второго тура президентских выборов, который состоится 8 декабря.

Четыре проевропейских партии создали коалицию , чтобы предотвратить победу пророссийского кандидата Келина Джорджеску.

Как пишет Politico, по данным опросов, он удерживает лидерство с 57,8% голосов, опережая реформатора Елену Ласкони. В коалицию вошли Социал-демократическая партия, Национально-либеральная партия, реформаторский "Союз спасения Румынии" и партия венгерского меньшинства. Их общая цель – сохранение европейского и натовского курса страны, поддержка экономического развития и борьба с ростом стоимости жизни.

Коалиция означает, что четыре партии вместе с представителями этнических меньшинств будут иметь большинство в парламенте и смогут выдвинуть кандидатуру премьер-министра.

Ласкони, которая в случае победы станет первой женщиной-президентом страны, призывает избирателей поддержать проевропейский курс. Она предупредила, что избрание Джорджеску, обвиняемого в пророссийских симпатиях, может вернуть страну к "темным временам диктатуры". По словам действующего президента Клауса Йоханниса, кампания Джорджеску финансируется через платформу TikTok, что вызывает серьезные опасения по поводу вмешательства внешних сил в выборы.

Политическое соглашение между проевропейскими партиями также включает формирование нового правительства и совместную работу по решению внутренних проблем. Несмотря на это, ультраправые силы, недавно получившие значительную поддержку в парламенте, остаются весомым фактором давления на будущую власть.

Источник: politico .

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