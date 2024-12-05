Украинские дипломаты активно готовятся к важным переговорам с командой Дональда Трампа , стремясь снизить разногласия относительно условий мирного урегулирования войны с россией.
Как сообщает The Wall Street Journal , глава Офиса президента Андрей Ермак провел ряд встреч с представителями новой администрации избранного президента США. 4 декабря состоялась встреча помощника президента Украины с Китом Келлогом, будущим специальным представителем Трампа по России и Украине, а также с Майком Волцом, новым советником по национальной безопасности. В дискуссии принял участие и новоизбранный вице-президент Джей Ди Вэнс.
Известно, что Келлог ранее заявлял о поддержке усилий Белого дома в предоставлении Украине дополнительного оружия. Он считает, что это даст США рычаги влияния на Москву в ходе предстоящих переговоров. Однако вопрос вступления Украины в НАТО, который является ключевым элементом безопасности для Киева, не вызвал большой интерес в команде Трампа.
Украинская сторона указала, что мир должен быть стабильным, а не временным.
"Но это должен быть устойчивый мир… Нестабильный, временный мир не отвечает ни американским, ни украинским интересам", — сказал человек, знакомый с мнением украинской стороны.
Кроме того, по информации источников, советники Трампа обсуждали возможные сценарии мирных соглашений, которые признают оккупацию частью территории Украины, но не предусматривают вступления Украины в НАТО.
Аналитик по Украине в Международной кризисной группе, организации, занимающейся урегулированием конфликтов Лучиан Ким заявил, что украинцы излагают свою максималистскую позицию на возможных переговорах.
Источник: wsj .
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