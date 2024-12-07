Более половины граждан Франции – 54% – требуют отставки Макрона.

Об этом свидетельствует опрос, проведенный для Le Point компанией Cluster17. Ситуация на политической арене страны обостряется, и многие считают, что президент должен покинуть свой пост досрочно. Французы требуют провести президентские выборы уже в 2025 году.

Однако сам Макрон не намерен уходить в отставку и заявил, что будет оставаться на своей должности до конца своего второго президентского срока, который завершается в 2027 году . выступают против этого решения.

"Важно понимать, что французы позиционируют себя здесь не только против Эммануэля Макрона, но и в более широкой логике отношений с институтами: умеренные избиратели хотят стабильности, даже если они не обязательно поддерживают президента", - объясняет аналитик Стефан Фурнье.

В издании также напомнили, что лидер крайне правых Марин Ле Пен говорила о том, что Макрон виновен в том, что правительство Франции уходит в отставку. Она также подчеркнула, что решение о его отставке должно быть принято самим президентом.

Источник: lepoint .

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