Украина может стать частью НАТО по схеме, используемой Германией во время Холодной войны.

Идея состоит в том, чтобы интегрировать подконтрольные Украине территории в альянс, оставив оккупированные россией части вне НАТО.

Как пишет Politico, такую ​​концепцию поддерживают некоторые страны Северной Европы и видят в ней эффективный способ обеспечить безопасность Украины в условиях продолжающейся войны с россией. оставалась под контролем СССР.

В октябре президент Украины Владимир Зеленский представил свой план победы, включавший, в частности, вступление в НАТО и создание условий для сдерживания россии в будущем. Однако, несмотря на поддержку многих западных союзников, альянс пока не предоставил Украине официальное приглашение.

Зеленский, в свою очередь, не исключает варианта частичной интеграции: "Если мы хотим завершить горячую фазу войны, нам нужно обеспечить защиту находящейся под нашим контролем территории Украины под зонтиком НАТО".

А вот позиция Кремля остается категоричной, страна против любого расширения НАТО на восток. Пресссекретарь президента россии Дмитрий Песков назвал вступление Украины в альянс "неприемлемой угрозой существованию россии".

Ранее Владимир Зеленский отмечал, что реальные гарантии безопасности важны не только для Украины, но и для западных инвесторов.

Источник: politico .

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