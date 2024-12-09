Союз Китая и россии будет трудно разорвать или хотя бы ослабить.

В одном из своих интервью Дональд Трамп заявил, что способен "разъединить" Китай и россию.

Издание Foreign Affairs проанализировало, насколько реальна такая стратегия Дональда Трампа.

Во время своих выступлений кандидат на пост президента неоднократно отмечал, что планирует стать более жестким по отношению к Китаю, чем его предшественник Джо Байден. Но чёткий механизм разрыва китайско-российского партнерства, похоже, еще не сформулирован.

Эксперты указывают, что Трамп может попытаться смягчить напряжение с Москвой, чтобы использовать ее как рычаг давления на Пекин. Такой подход напоминает тактику 50-летней давности, когда США попытались использовать китайско-советский раскол для ослабления СССР. Однако эта стратегия сталкивается с большим количеством трудностей, ведь отношения между Китаем и россией сейчас гораздо более крепкие.

Россия значительно зависит от Китая: за последние два года 40% российского импорта и 30% экспорта идет в Китай. Эта экономическая взаимозависимость растет, что усложняет любые попытки взломать альянс. Более того, хотя Путин может рассчитывать на то, что Трамп снизит поддержку Украины, в Пекине опасаются, что новая администрация США может усилить экономическое давление на Китай и восстановить конфронтацию в сфере безопасности.

Однако даже если Трамп действительно попытается расколоть союз россии и Китая, это не значит, что Кремль легко откажется от своих тесных отношений с Пекином. Напротив, у Путина и Си Цзиньпина есть общие интересы в укреплении своих позиций на международной арене, в частности в борьбе с влиянием США. Они оба стремятся обеспечить стабильность в своих режимах, пока растет напряжение в международных отношениях.

Источник: foreignaffairs .

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