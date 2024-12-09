Россия рискует потерять свои стратегические базы в Сирии, что чревато серьезными последствиями для ее геополитической позиции и военной логистики.

Падение режима Башара Асада может лишить Кремль важных объектов на Ближнем Востоке, в частности, военно-морской базы в Тартусе, которая использовалась для проектирования силы в Средиземном море и контроля над южным флангом НАТО.

Согласно анализу Института исследования войны, утрата этих баз серьезно усложнит логистику россии, в том числе пополнение запасов и ротацию сил. Кроме этого, значительно пострадают российские операции в Ливии и странах Африки южнее Сахары. Москва, вероятно, попытается найти альтернативы в Судане и Ливии, но отсутствие официальных соглашений и недостаточная инфраструктура этих стран усложняют такую ​​замену.

Другой проблемой станет потеря авторитета россии на мировой арене. Падение Асада нанесет серьезный удар по имиджу Кремля как надежного союзника, что ухудшит его влияние на африканских автократов, которых россия активно поддерживает. Это также поставит под угрозу стремление Москвы позиционировать себя как глобальную сверхдержаву.

По мнению аналитиков, Путин переживает одно из крупнейших геополитических поражений в своем правлении. Как отмечают эксперты, война в Украине серьезно ослабила российские позиции в Сирии, и сейчас Кремль сталкивается с вопросом, сможет ли он заключить новые соглашения с потенциальным новым правительством Сирии для сохранения баз в Тартусе и Хмеймиме.

В то же время вывод значительной части российских военных самолетов из Сирии для участия в войне против Украины и закрытия Турцией проливов для российских кораблей в начале вторжения еще больше ограничивают возможности Москвы в регионе.

Источник: understandingwar .

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