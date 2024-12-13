Документ не будет обнародован из-за чувствительности некоторых выводов, однако его содержание уже вызвало широкий интерес в кругах международной политики.

Президент Джо Байден утвердил важный меморандум по национальной безопасности, который станет основой для политики следующей администрации Дональда Трампа в отношении четырех крупнейших соперников Штатов – Китая, Ирана, Северной Кореи и России.

Как сообщает агентство AP, меморандум, разработанный сотрудниками администрации Байдена, содержит целый ряд стратегических рекомендаций, которые должны помочь новому руководству США настроить свою внешнюю политику в условиях обострения геополитической ситуации.

"Представители администрации Байдена начали разрабатывать инструкции этим летом. По словам двух высокопоставленных должностных лиц администрации, он был разработан как документ, который мог бы помочь следующей администрации выстроить свой подход с первого дня относительно того, как она справляется с обострением отношений, связанных с самыми выдающимися противниками". и конкурентами Америки", - говорится в статье.

Собеседники, говорившие на условиях анонимности согласно основным правилам, установленным Белым домом, рассказали, что меморандум имеет четыре объемных рекомендации: улучшить межведомственное сотрудничество правительства США, ускорить обмен информацией с союзниками о четырех противниках, откалибровать использование санкций и других экономических инструментов для достижение максимальной эффективности, а также усилить подготовку к урегулированию одновременных кризисов участием противников.

Как пишет AP, засекреченный меморандум не будет обнародован из-за чувствительности некоторых содержащихся в нем выводов.

Источник: apnews .

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