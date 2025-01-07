Если россия победит Украину, США вынуждены будут потратить на оборону дополнительные 808 миллиардов долларов — это гораздо дороже поддержки Киева сейчас.

В своей статье обозреватель Foreign Affairs Элейн Маккаскер рассматривает возможные расходы Соединенных Штатов в случае, если россия победит Украину и разместит свои войска вдоль границы НАТО. По ее подсчетам, только за следующие пять лет США будут вынуждены увеличить оборонные расходы на 808 миллиардов долларов — это примерно в 7 раз больше, чем средства, которые уже были выделены на помощь Украине.

Эксперты объясняют, что поражение Киева, вероятно, приведет к катастрофическим последствиям безопасности Европы. Без поддержки США Украине не хватит ресурсов для продолжения борьбы. К 2026 году Украина потеряет способность эффективно противостоять россии из-за истощения ПВО, что позволит Кремлю проводить масштабные бомбардировки инфраструктуры. Отсутствие эффективной армии откроет путь для российского вторжения в Киев и дальше — к границам НАТО.

После этого россия, контролируя Украину, сможет разместить дополнительные боевые части на границах с Польшей и другими странами НАТО, что существенно увеличит угрозу для Европы. США придется наращивать свое военное присутствие в Европе, а для этого понадобятся огромные затраты: более 270 тысяч новых военных, укрепление обороны в Европе, новые самолеты и беспилотные технологии, противовоздушная оборона и морская техника. В целом эти расходы могут превысить 808 миллиардов долларов.

Источник: foreignaffairs .

Последние новости:

Вызов для Запада: американский генерал рассказал, как США показали слабость перед новой "осью зла"

Как сообщала Politeka, Шейтельман рассказал, когда будет озвучен реальный мирный план Трампа

Трамп рассматривает несколько сценариев завершения войны в Украине: главные идеи и планы