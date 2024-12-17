В условиях политической нестабильности в других европейских странах, находящаяся у власти с 2022 года Мелони может сыграть важную роль в отношениях между Европой и США.

Премьер-министр Италии Джорджия Мэлони, возглавляющая одно из наиболее стабильных правительств в Европе, имеет уникальную возможность стать мостиком между США и Европой, после возвращения Дональда Трампа в Белый дом.

Как пишет CNN, для этого ей придется преодолеть пропасть между европейскими союзниками и Трампом, еще несколько лет назад называвшим Европу "врагом".

Важным фактором в этой ситуации является тесная дружба Мэлони с американским миллиардером Илоном Маском, недавно встречавшимся с Мэлони и Трампом на ужине в Париже. Маск, как утверждают аналитики, может стать важным союзником и для Мэлони, и для Трампа, предоставляя возможность итальянскому премьеру наладить диалог с новым президентом США. В 2023 году Маск и Мелони стали не только политическими союзниками, но и публично демонстрировали близость своих отношений. Это позволяет Мэлони на время считать себя важной фигурой, которая может выступать посредником в межконтинентальных переговорах.

Несмотря на схожесть политических взглядов с Трампом, в частности в вопросах поддержки Украины, Мелони не поддерживает полностью позицию Трампа по отношению к Европе. Она оставалась одним из самых больших поклонников Киева после российского вторжения. Для Мелони это может стать испытанием, ведь, хотя она и имеет возможность стать основным контактным пунктом для Соединенных Штатов, ее позиция относительно Украины, вероятно, испытывает давление со стороны политиков правой волны, таких как Трамп и его соратники, выступающие за уменьшение американской помощи Украина.

Источник: cnn.

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