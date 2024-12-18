Вместо прежнего упорного сопротивления против Трампа во время его первого срока, ныне партия с осторожностью подходит к своим дальнейшим действиям.

После недавнего поражения Демократическая партия США начала пересматривать свою стратегию оппозиции к Дональду Трампу .

Об этом сообщает The Hill, отмечая, что демократы, не имея единого плана борьбы перед вторым термином Трампа, начали анализировать свои ошибки.

После того, как демократы потеряли значительную часть политической поддержки на последних выборах, внутри партии начались глубокие размышления относительно эффективности предварительного подхода к Трампу. Вместо ранее использованной риторики о "сохранении демократии", активно применявшейся в его первый срок, сейчас больше партийных деятелей признают, что эта стратегия не принесла желаемых результатов. Многие демократические лидеры ищут новые подходы к политической борьбе, учитывая изменения в общественных настроениях и уменьшение поддержки старых аргументов.

Тем не менее, определенная часть демократов все еще считает возвращение Трампа в президентский кабинет серьезной угрозой для страны, но эти голоса стали менее громкими и менее организованными. В то же время акцент сдвигается на поиск новых идей для восстановления доверия среди избирателей и на улучшение внутрипартийного единства.

"Перед январем 2025 года отсутствие единого сопротивления со стороны демократов ко второму сроку президента свидетельствует о том, что партия только начинает анализировать свои ошибки, пытаясь понять, что пошло не так, прежде чем объединиться для критики республиканцев", - говорится в статье Hill.

Источник: thehill .

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