С приближением 2025 года Украине придется предпринять важные дипломатические шаги в условиях не только постоянной агрессии со стороны России, но и меняющейся международной ситуации.

Об этом в статье The Conversation заявил профессор международной безопасности Бирмингемского университета Стефан Вольф. Он добавил, что ключевым фактором этого времени станет возвращение Дональда Трампа в Белый дом. Его администрация может кардинально изменить расклад сил, став серьезным вызовом для Украины. Позиция Трампа по поводу войны в Украине пока остается неопределенной, но он уже заявил, что стремится прекратить конфликт, хотя и без конкретных планов по мирному урегулированию.

В то же время Брюссель подтвердил новые санкции против России. Впрочем, перспектива переговоров с Россией при посредничестве Трампа вызывает у ЕС значительные сомнения. Лидеры опасаются, что любое соглашение может только дать Путину время для перегруппировки и усиления наступления.

Путин со своей стороны верит в победу и заявляет об успехах России в Украине. Он также объявил о новых инвестициях в армию, подчеркивая, что Россия готова к продолжительной борьбе. Кремль настроен для продолжения войны до достижения своих целей. Для Украины ситуация выглядит сложной.

"Поскольку мы приближаемся к 2025 году и Трампу 2.0, у Зеленского нет хороших вариантов и немного надежных союзников. Лучшее, на что может надеяться Украина, это играть на время. Зеленскому нужно будет успокоить Трампа. Ему нужно будет быть открытым к идее переговоров с Россией, избегая свертывания линии фронта, прежде чем можно будет достичь прекращения огня", - отметил Вольф.

Источник: theconversation .

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