Ситуация в Мали, где произошел мятеж Пригожина и падение "Группы Вагнера", добавило еще больше сомнений.

Африканские хунты стали сомневаться в надежности союза с Россией после падения режима Башара Асада в Сирии.

Как сообщает французская газета Le Monde , африканские хунты с тревогой наблюдали за тем, как Россия уступила свой союзник в Сирии, и задаются вопросом, стоит ли им доверять Кремлю.

Россия пытается сохранить свои военные базы в Сирии, однако ее внимание уже переключено на Ливию, где она наладила тесные отношения с маршалом Халифом Хафтаром. Базы в Ливии важны для Кремля для связи с африканскими союзниками, в частности в Центральноафриканской Республике, Мали, Буркина-Фасо и Нигере. Американское давление на Хафтара, чтобы ограничить сотрудничество с Россией, может вынудить Москву еще больше полагаться на Ливию в своей африканской стратегии.

Тем не менее, потеря баз в Сирии и неопределенность стабильности российской позиции в Ливии заставили африканских хунтов пересмотреть свое отношение к Кремлю.

"Возникает вопрос: если Владимир Путин не защитил своего сирийского союзника, стратегического игрока на Ближнем Востоке, то сделает ли он то же для них?" - пишет Le Monde о реакции африканских диктатур.

Ситуация в Мали, где произошел мятеж Пригожина и падение "Группы Вагнера", добавило еще больше сомнений.

"После событий в Сирии все снова задают вопросы. Это полный провал для россиян, что ставит под сомнение их надежность и ослабляет их позиции в Мали и [в целом в регионе] Сахель. Это не слишком обнадеживает", - отмечает один малийский офицер.

Источник: lemonde .

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