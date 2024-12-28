В критические моменты 2022 года, когда у Украины было стратегическое преимущество, США не спешили передавать дополнительное оружие, опасаясь эскалации.

Стратегия президента США Джо Байдена в поддержке Украины вызвала критику среди союзников, считающих, что ее осторожность и нерешительность лишили Киева шансов на победу в конфликте с Россией.

Как сообщает Bloomberg, даже после того, как Вашингтон мобилизовал более 90 миллиардов долларов помощи для Украины, важные моменты были упущены из-за задержек в предоставлении передовых видов вооружения.

"Его сердце, несомненно, было на правильном месте - он понимал важность поддержки Украины против российской агрессии", - рассказал бывший министр обороны Великобритании Грант Шаппс. "Однако его подход часто был слишком осторожным и нерешительным, удерживая оказание решающей поддержки, необходимой для устранения весов".

В частности, в критические моменты 2022 года, когда у Украины было стратегическое преимущество, США не спешили передавать дополнительное оружие, опасаясь эскалации, в том числе ядерной. Как отметил бывший министр обороны Великобритании Грант Шаппс, подход Байдена удерживал оказание решающей поддержки, которая могла бы изменить ход войны.

Между тем, американские официальные лица признают свою ответственность перед Украиной, однако отмечают, что они также должны избегать прямого конфликта с Россией, особенно с учетом ядерного потенциала Кремля. Это опасение, по мнению некоторых экспертов, оказалось преувеличено, ведь Россия, используя время на задержку, укрепляла свои оборонные позиции.

Отсутствие своевременной поставки современного оружия, в частности систем противовоздушной обороны, ракет дальнего радиуса действия и истребителей, позволило России усилить обстрелы украинской энергетической инфраструктуры, что ослабило экономику и моральный дух украинцев.

Источник: bloomberg .

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