Нынешняя ситуация с падением режима Асада свидетельствует об уязвимости Кремля, постепенно становится все более очевидной.

Об этом The Hill рассказал Александр Мотыль, профессор политологии Ратгерского университета. По его словам, слабость Путина видна даже не смотря на его попытки скрыть это с помощью манипуляций с внутренними элитами. Александр Мотыль считает, что президент России уже не может оставаться вне политических конфликтов.

"Путин делает вид, что он вне политических споров, и, как каждый диктатор, чья власть держится на балансе противоречивых элитных сил, он натравливает группы и фракции друг на друга в надежде, что их внутренняя борьба отвлечет их от источника проблем системы — от самого Путина . Однако эта стратегия будет работать только до того момента, пока никто не откроет правду о нем, не указав на его настоящую роль в этих проблемах", - подчеркивает эксперт.

Но эта стратегия не бесконечно эффективна. «Как и любой диктатор, Путин поддерживает власть благодаря балансировке между противоречивыми элитами, однако рано или поздно эти внутренние конфликты начнут подвергать сомнению его непосредственную ответственность за страну», — отмечает Мотыль. Сейчас это может стать реальностью и даже пропагандистское телевидение уже не способно скрыть эти внутренние противоречия.

Эксперт считает, что самое мудрое решение для Украины, Европы и новой администрации Трампа - быть осторожными с возможными мирными соглашениями, которые могут продолжить существование режима Путина. Он отмечает, что сейчас есть смысл продолжать поддерживать Украину, не спешить с соглашениями и ждать дальнейшего ослабления России - экономического, военного и энергетического.

Источник: thehill .

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