Отношения новоизбранного президента США Дональда Трампа с Украиной почти всегда были сложными и вызывали множество вопросов среди международных экспертов.

Однако основной причиной такой позиции был не столько личный конфликт Трампа с Украиной, сколько политические мотивы.

Об этом пишет Чарльз Мур, корреспондент The Telegraph . Он отмечает, что Трамп считал, что все инициативы, которые поддерживал его соперник Джо Байден, должны потерпеть поражение. Украина стала одним из элементов этого глобального противостояния между двумя политиками. Трамп, как известно, не стремился поддерживать политику, связанную с Байденом, потому и занял критическую позицию по поддержке Украины в войне с Россией.

Но ситуация может измениться. Когда Байден покинет свой пост, Трамп, вероятно, пересмотрит свое отношение к Украине. Как отмечает Мур, в случае возвращения Трампа в президентство он может рассмотреть вопрос Украины "по сути", особенно если это поможет укрепить геополитические позиции США. Успешное восстановление суверенитета Украины могло бы стать важным сигналом для всего мира, подчеркивая уроки, извлеченные из ситуации в Сирии. Китай мог бы пересмотреть свою "безграничную" дружбу с Россией, а империалистические амбиции Кремля ослабли бы, считает эксперт.

Со своей стороны, стабильность в Украине значительно укрепила бы мир в Европе, повысила бы уверенность в безопасности Балтийских стран (Эстонии, Латвии и Литвы) и Балкан, а также способствовала дальнейшему развитию НАТО. Мур подчеркивает, что Трамп может не захотеть быть тем, кто оставит Украину наедине с ее проблемами.

"Прежде всего, он [Трамп] должен, при поддержке Европы, оказать достаточную помощь для стабилизации фронта, чтобы Украина могла восстановить свои силы. Затем он должен построить западные гарантии безопасности, которые позволят Зеленскому вступить в переговоры. Безусловно, Трамп не хочет быть человеком, который покинет Украину", - подчеркнул корреспондент.

Источник: telegraph .

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