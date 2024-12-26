Новоизбранный президент США Дональд Трамп получил первый серьезный тревожный сигнал от своей партии: контроль над Республиканской партией оказался далеко не абсолютным.

В последние дни республиканцы в Палате представителей отказались поддержать временный законопроект о расходах, который должен помочь избежать правительственного шатдауна.

Как сообщает Politico, этот законопроект, который Трамп публично поддержал, должен стать важным шагом для финансирования правительства, однако его поддержка среди республиканцев оказалась не столь единодушной. 38 членов Палаты представителей, несмотря на давление со стороны Трампа и его союзников, проголосовали против.

Кроме того, неоднократные попытки президента "угрожать" тем, кто не соглашается с его позицией, не привели к желаемому результату. Это открыто продемонстрировало, что республиканцы уже не готовы слепо следовать указам нового президента. , на котором Трамп настаивал. Однако его требования столкнулись с сильной оппозицией со стороны. республиканцев, уже давно выступающих за сокращение расходов и уменьшение государственного долга.

"Республиканцы проводили кампанию по сокращению расходов и уменьшению государственного долга в 35 триллионов долларов. Вы не можете добиться этого, приостановив лимит долга", - отметила республиканская конгрессвумен Кэт Каммак.

Это неповиновение со стороны республиканцев, особенно в Палате представителей, может быть первым серьезным сигналом о том, что Трамп столкнется с сопротивлением и в другие разы. Обнаруженная непреклонность партийцев в вопросе бюджета показывает, что президент не сможет добиться всего, что планирует, даже при поддержке спикера Палаты Майка Джонсона. Поскольку большинство в Палате представителей крайне тонкое, несколько голосов могут иметь огромное значение.

Источник: politico .

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