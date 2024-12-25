Власти Копенгагена решили инвестировать большие средства в усиление безопасности Гренландии, которую США считают важной для своих геополитических интересов в Арктике.

Дания объявила о значительном увеличении расходов на оборону Гренландии после того, как Дональд Трамп сделал резонансное заявление о необходимости присоединения этого стратегически важного острова к Соединенным Штатам.

Как пишет BBC, правительство Копенгагена решило инвестировать значительные средства в усиление безопасности Гренландии. Министр обороны Дании Троэлс Лунд Поульсен объявил, что на оборону острова будет выделена "двухзначная сумма миллиардов" крон — это более 1,5 миллиарда долларов. Некоторые датские СМИ предполагают, что речь может идти о сумме от 12 до 15 миллиардов крон.

Средства будут использованы для приобретения новых патрульных кораблей, беспилотников большой дальности и расширения штата Арктического командования. Кроме того, модернизируют один из основных аэропортов Гренландии, чтобы он мог принимать самые современные истребители F-35.

"Мы не инвестировали достаточно в Арктику в течение многих лет, теперь мы планируем усилить присутствие", – сказал Поульсен .

Интересно, что объявление об увеличении расходов на оборону острова практически совпало по времени с высказываниями Трампа, который считает, что Гренландия важна для национальных интересов США. Впрочем, по словам аналитиков, план усиления обороны острова обсуждался длительное время, и поэтому не может быть прямым ответом на заявление Трампа.

Источник: bbc .

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