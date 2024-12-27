Новоизбранный президент США баллотировался агитируя за изоляцию США от внешних конфликтов, таких как война в Украине, повышение пошлин для внешнеторговых партнеров и возобновление внутреннего производства.

Но в последнее время Донльд Трамп сделал ряд заявлений, свидетельствующих о более жесткой внешней политике.

Как пишет BBC, сначала он пошутил о Канаде как дополнительном штате США, затем угрожал вернуть контроль над Панамским каналом, а еще повторил свое желание владеть Гренландией.

Трамп заявил, что Панама взимает "несправедливо высокое" собрание с американских кораблей за использование Панамского канала, указав на необходимость возвращения контроля над этим важным водным путем США. Он заявил, что если ситуация не изменится, США могут потребовать возвращения канала, хотя конкретные детали своих намерений не раскрыли.

Заявление Трампа о Канале стало еще одной вехой в его кампании "Америка прежде всего", которая акцентирует внимание на усилении американского присутствия и влияния в мире. Китай, один из крупных пользователей Панамского канала, также имеет большой экономический интерес на этой территории, что неоднократно поднималось в контексте глобальных политических отношений. Трамп добавил, что не хочет, чтобы Панамский канал "попал в чужие руки" и вспомнил Китай, который имеет значительные интересы в этом водном пути.

На днях новоизбранный президент США также заявил, что США "считают, что владение и контроль над Гренландией является абсолютной необходимостью" из соображений национальной безопасности и глобальной свободы. Гренландия, автономная часть Дании, имеет стратегическое расположение и богатые природные ресурсы, что делает ее привлекательной для крупных государств. Трамп уже поднимал вопрос о приобретении Гренландии во время своего первого срока, но тогда эта идея не получила поддержки. Премьер-министр Гренландии Муте Б. Эгеде решительно отверг такие предложения, заявив, что территория не продается.

Эксперты говорят, что вряд ли США возьмут под контроль любую из этих территорий, однако такие заявления Трампа указывают, что видение Трампа «Америка прежде всего» предполагает использование мышц супердержавы за пределами ее границ для торговли США и интересов национальной безопасности.

Источник: bbc .

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