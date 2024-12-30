Новоизбранный президент США Дональд Трамп намерен переложить большую часть ответственности за помощь Украине на европейских союзников, одновременно сигнализируя об уменьшении финансовой и военной поддержки со стороны Соединенных Штатов.
Это решение станет важным тестом для европейских стран, ведь США до сих пор оставались главным спонсором безопасности Украины в борьбе против российской агрессии. Действия Трампа означают изменение подхода к внешней политике, поскольку он активно давит на Европу, чтобы она взяла на себя больше обязательств по финансированию военной помощи.
Трамп недавно заявил, что Украина и Россия могут быть готовы к мирным переговорам, ведь обе стороны сильно истощены после продолжительных боевых действий. Его спецпредставитель по Украине и России, Кит Келлог, планирует посетить Киев уже в январе следующего года, чтобы оценить ситуацию и определить потенциальные пути для мирного урегулирования.
"Но новый глава Белого Дома не раскрыл деталей того, как он планирует заставить российского диктатора Владимира Путина сесть за стол переговоров, а украинская и российская делегации не встречались с первых месяцев войны в 2022 году. В прошлые годы официальные лица в Киеве и солдаты на поле боя выражали готовность бороться до тех пор, пока оккупационные российские войска не будут разгромлены и вытеснены с украинской земли", – пишут в издании.
Источник: washingtonpost.
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