Такие действия Трампа означают изменение подхода к внешней политике, он активно давит на европейские страны, чтобы они взяли на себя больше обязательств по военной помощи.

Новоизбранный президент США Дональд Трамп намерен переложить большую часть ответственности за помощь Украине на европейских союзников, одновременно сигнализируя об уменьшении финансовой и военной поддержки со стороны Соединенных Штатов.

Это решение станет важным тестом для европейских стран, ведь США до сих пор оставались главным спонсором безопасности Украины в борьбе против российской агрессии. Действия Трампа означают изменение подхода к внешней политике, поскольку он активно давит на Европу, чтобы она взяла на себя больше обязательств по финансированию военной помощи.

Трамп недавно заявил, что Украина и Россия могут быть готовы к мирным переговорам, ведь обе стороны сильно истощены после продолжительных боевых действий. Его спецпредставитель по Украине и России, Кит Келлог, планирует посетить Киев уже в январе следующего года, чтобы оценить ситуацию и определить потенциальные пути для мирного урегулирования.

"Но новый глава Белого Дома не раскрыл деталей того, как он планирует заставить российского диктатора Владимира Путина сесть за стол переговоров, а украинская и российская делегации не встречались с первых месяцев войны в 2022 году. В прошлые годы официальные лица в Киеве и солдаты на поле боя выражали готовность бороться до тех пор, пока оккупационные российские войска не будут разгромлены и вытеснены с украинской земли", – пишут в издании.

Источник: washingtonpost.

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