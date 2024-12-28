несмотря на то, что официально Трамп еще не вступил в должность президента, однако он уже диктует важные политические инициативы; в то же время, Джо Байден, кажется, остался на втором плане.

Новоизбранный президент США Дональд Трамп уже активно исполняет обязанности главы государства, и это заметно не только в политических кругах, но и на международной арене.

Как сообщает The Hill, Трамп не только активно влияет на законодательные процессы в Вашингтоне, но и поднимает международные вопросы. Да, он уже заявил, что США должны вернуть контроль над Панамским каналом, а также подчеркнул, что "контроль США над Гренландией является абсолютной необходимостью". Эти заявления привлекли внимание международных СМИ и подчеркивают решительность нового президента.

"Очевидно, что он теперь главный. Никто не говорит о том, "где Байден?" ни в одном из этих вопросов. Трамп сейчас главный, даже без подтверждения результатов выборов", - заявила сенатор Лиза Мурковски.

Эксперты отмечают, что Трамп смог добиться значительных успехов еще до инаугурации. Республиканские стратеги подчеркивают, что он повлиял на процесс принятия закона о финансировании, заставив сократить его до 116 страниц с начальных 1547 г..

В то же время Байден, по словам некоторых законодателей, не проявляет активности, что также не раз обсуждалось в Вашингтоне. Сенатор Том Тиллис отметил, что Трамп демонстрирует больше лидерства, чем сам президент Байден. "Мы получаем больше лидерства из Мар-а-Лаго [резиденция Трампа во Флориде], чем из Белого дома", - подытожил он.

Источник: thehill.

Последние новости:

Вызов для Запада: американский генерал рассказал, как США показали слабость перед новой "осью зла"

Как сообщала Politeka, Шейтельман рассказал, когда будет озвучен реальный мирный план Трампа

Трамп рассматривает несколько сценариев завершения войны в Украине: главные идеи и планы