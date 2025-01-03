Хотя Дональд Трамп обещал скоро завершить войну в своей предвыборной кампании, сейчас его команда постепенно оценивает реалии конфликта и ищет пути к мирным переговорам.

К концу 2025 года Украина может увидеть первых европейских миротворцев, что станет результатом дипломатического давления на Россию со стороны Соединенных Штатов.

Такое мнение высказал бывший посол США в Украине Джон Гербст для Tagesschau. По мнению эксперта, Трамп не остановит помощь Украине, даже если и рассмотрит возможность прекращения поддержки, это будет частью стратегии для вынуждения России сесть за стол переговоров. Гербст отметил, что большинство кандидатов на ключевые должности в будущей администрации Трампа - от Марко Рубио до Пита Хегсета - разделяют мнение, что Россия остается основной угрозой для США.

"С первого дня Трамп будет добывать и экспортировать значительно больше американской нефти и газа под девизом "Буры, крошка, бури". Это повлечет давление на цены на нефть в ущерб России", - отмечает эксперт.

Кроме того, Трамп может угрожать Москве предоставлением Украине большей военной помощи. Однако, как отмечает Гербст, достижение мирного соглашения потребует значительных уступок с обеих сторон. Украине будет сложно согласиться на условия, включающие запрет на вступление в НАТО и сохранение российского контроля над оккупированными территориями. Вместе с тем, Россия вряд ли согласится на демилитаризованную зону под охраной европейских миротворцев и дальнейшую военную помощь Украине, что будет оставлять для нее угрозу нового вторжения.

Гербст также подчеркивает, что США могут предоставить гарантии для Украины и миротворческого контингента Европы, при этом без непосредственного участия в охране демилитаризованной зоны. По его словам, несколько месяцев переговоров может привести к тому, что миротворцы начнут размещаться в Украине уже осенью 2025 года.

"Если вы разместите в Украине 100 000 европейцев - возможно, меньше, возможно, больше, по крайней мере большое количество - и США будут решительно отвечать на каждую российскую провокацию, крепкий мир будет возможен", - резюмирует Гербст.

Источник: tagesschau .

Последние новости:

Вызов для Запада: американский генерал рассказал, как США показали слабость перед новой "осью зла"

Как сообщала Politeka, Шейтельман рассказал, когда будет озвучен реальный мирный план Трампа

Трамп рассматривает несколько сценариев завершения войны в Украине: главные идеи и планы