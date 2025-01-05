Обозреватель считает, что для достижения устойчивого мира и прекращения войны в Украине США должны настроить россиян на переговоры из-за более сильных рычагов влияния.

Соединенные Штаты должны изменить подход к войне в Украине , выбрав стратегию "максимального давления", чтобы заставить Россию сесть за стол переговоров.

Такое мнение высказала политическая обозревательница Алина Полякова в статье для журнала Foreign Affairs.

Полякова отмечает, что у кандидата в президенты США Дональда Трампа есть все шансы достичь мирного соглашения с Кремлем, однако для этого Вашингтон должен сместить акценты своей политики. Для достижения устойчивого мира в Украине США должны настроить россиян на переговоры через более сильные рычаги влияния.

"Второй Белый дом Трампа хорошо подготовлен к реализации стратегии, которая достигнет именно этого: кампании максимального давления. Во время первого срока Трамп применял такой подход против Ирана. И теперь, чтобы достичь мира и восстановить глобальное лидерство США перед лицом усиления авторитарной агрессии, он должен применить ту же стратегию к России", - отмечает обозреватель.

Полякова убеждена, что главной задачей США в нынешней ситуации должна быть не только максимизация давления на Россию, но увеличение расходов Кремля на ведение войны. В частности, она призывает Вашингтон активизировать санкции против российских финансовых и банковских учреждений, а также использовать вторичные санкции для наказания стран, помогающих России, таких как Китай и Иран.

"Такие ограничения особенно эффективны, потому что они заставляют компании за пределами России или других стран, ведущих бизнес с Россией, выбирать между Вашингтоном и Москвой - большинство из них решат сохранить доступ к крупному рынку США вместо сокращающегося российского", - пишет Полякова.

Эксперт также отмечает, что в сочетании с кампанией экономического и военного давления США должны оказывать политическое давление на европейских союзников относительно передачи Украине замороженных российских активов и сосредоточить усилия на усилении военной помощи Украине. А вот вступление Украины в НАТО эксперт предлагает пока снять с повестки дня, когда речь идет о достижении соглашения о прекращении войны.

Источник: foreignaffairs .

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